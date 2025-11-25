Трое годовалых детей получили травмы в якутском Доме малютки, начата проверка. Видео © Telegram / Прокуратура Республики Саха (Якутия).
Прокуратура города Якутска по поручению прокурора республики Сергея Дябкина начала проверку по факту произошедшего. В социальных сетях распространяется информация, что годовалых детей мог сбросить с кровати другой воспитанник учреждения.
