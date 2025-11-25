LA Times: в Калифорнии с пляжа в океан унесло волной троих человек

Волна высотой примерно шесть метров унесла двух женщин и одного мужчину в океан с пляжа в районе Биг-Сур в американском штате Калифорния, сообщила газета Los Angeles Times (LA Times).
По данным журналистов, женщины смогли самостоятельно выбраться из воды на берег. Их доставили в больницу. Мужчина пропал без вести.
Представитель парка, на котором находится пляж, заявил, что береговая охрана с вертолёта видела в воде объект, напоминающий тело. После он пропал из поля зрения.
Метеорологическая служба США предупредила, что приливные волны могут неожиданно захлестывать пляж, охватывая значительно больше площади, чем обычно. Кроме того, они могут проходить через скалы и причалы.
Напомним, в июле у побережья Лиссабона погиб юный португальский футболист, которого унесло волной в океан. Это произошло на пляже в Каркавелуше. Молодой человек находился там вместе с тремя друзьями. Сильная волна накрыла всех четверых. Троих подростков удалось спасти.