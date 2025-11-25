Российский депутат купила 285 объектов недвижимости на фоне дела о растрате

Обвиняемая в присвоении и растрате депутат народного совета ДНР Татьяна Бондаренко зарегистрировала на себя 285 объектов недвижимости. Эти сделки, как отмечается в судебных материалах, выполнялись в том числе в период, когда ей вменяются преступления.
По данным следствия, стоимость приобретённых объектов существенно превышает официальные доходы Бондаренко и её родственников. Часть имущества позднее была переоформлена на брата под видом договоров дарения. Сейчас, как следует из ходатайства следствия, у фигурантки официально не числится никакой недвижимости.
Ранее сообщалось, что арест наложен на десятки земельных участков в Курском районе Курской области, где Бондаренко, по версии следствия, занималась строительством коттеджного посёлка. Басманный суд Москвы взял её под стражу в начале октября. Она обвиняется в хищении в особо крупном размере и незаконной банковской деятельности.
На заседании суда Бондаренко заявила, что речь идёт о сумме 14 миллионов рублей, и утверждала, что её оговаривают. По словам фигурантки, с начала специальной военной операции она поставляла технику фронту на «сотни миллионов рублей». Защита настаивает на отсутствии доказательств вины.
Дело связано и с другими фигурантами. Гендиректор строительной компании Виталий Синьговский, обвинённый в растрате средств при возведении фортификаций в Курской области, дал показания на Бондаренко. Он утверждает, что она помогла обналичить 30 миллионов рублей и передала их бывшему депутату Курской областной думы Максиму Васильеву. Оба мужчины находятся под арестом, Синьговский уже заключил сделку со следствием и получил четырёхлетний срок.
Читайте также: Выяснилось, что убийца и насильник с топором из 90-х вернулся в Петропавловск.