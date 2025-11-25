Российский депутат купила 285 объектов недвижимости на фоне дела о растрате

Дело связано и с другими фигурантами. Гендиректор строительной компании Виталий Синьговский, обвинённый в растрате средств при возведении фортификаций в Курской области, дал показания на Бондаренко. Он утверждает, что она помогла обналичить 30 миллионов рублей и передала их бывшему депутату Курской областной думы Максиму Васильеву. Оба мужчины находятся под арестом, Синьговский уже заключил сделку со следствием и получил четырёхлетний срок.