Еще два человека скончались в больнице в Ростовской области после атак БПЛА

Ранее Слюсарь сообщал, что число раненных в результате атак ВСУ на Ростовскую область увеличилось до 10, один человек погиб в Таганроге.
«К сожалению, врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице», — написал губернатор в Telegram-канале.
