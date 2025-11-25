Ричмонд
Еще два человека скончались в больнице в Ростовской области после атак БПЛА

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Еще два человека скончались от полученных ран после атак БПЛА на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: © РИА Новости

Ранее Слюсарь сообщал, что число раненных в результате атак ВСУ на Ростовскую область увеличилось до 10, один человек погиб в Таганроге.

«К сожалению, врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице», — написал губернатор в Telegram-канале.

