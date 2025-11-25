Ричмонд
В Красноярском крае возбудили дело о черных карьерах на 49 млн рублей

Расследование уголовного дела находится на особом контроле ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Березовского района возбудила уголовное дело против директора местного фермерского хозяйства. Как установили проверяющие, предприятие незаконно добывало песчано-гравийную смесь на сельскохозяйственных полях, создав шестиметровые карьеры.

В результате разрушительной деятельности был уничтожен плодородный слой почвы на площади более 2,4 гектара. Эксперты оценили ущерб земле в 49 миллионов рублей. Несмотря на то, что руководитель хозяйства отрицает свою причастность, его вину подтверждают показания водителей экскаваторов и материалы проверки.

Прокуратура уже направила иск о взыскании причиненного ущерба. Расследование уголовного дела находится на особом контроле ведомства.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске закончили расследование хищений песка и гравия на 535 млн руб.