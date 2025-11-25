В Губахе незаконно срубили 230 деревьев

Трое жителей Губахи предстанут перед судом за незаконную вырубку леса. Они спилили более 230 деревьев на территории лыжной базы, пытаясь расширить трассы без специального разрешения.
— На время следствия на имущество обвиняемых наложили арест на сумму 2 миллиона рублей. Уголовное дело уже передано в суд для дальнейшего разбирательства, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Напомним, судебные приставы Пермского края взыскали почти 3 миллиона рублей за незаконную вырубку леса в Кунгурском районе. Пермский предприниматель и двое жителей Кунгура, работавшие в сфере лесозаготовок, по предварительному сговору организовали незаконную рубку деревьев без разрешительных документов.