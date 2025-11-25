Число погибших в результате атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до трёх

«К сожалению, врачам не удалось спасти ещё двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице», — написал губернатор в Telegram-канале.
Власти региона выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.
Как сообщал Life.ru, в регионе сформировали оперативные группы, которые с утра начнут проверять повреждения на земле и оценивать масштабы ущерба. Всем пострадавшим гарантируют необходимую поддержку, включая медицинскую помощь и компенсационные выплаты.
