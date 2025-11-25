Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число погибших в результате атаки БПЛА на Ростовскую область выросло до трёх

В ночной атаке украинских беспилотников на Ростовскую область погибли ещё два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. На данный момент число погибших возросло до трёх человек.

«К сожалению, врачам не удалось спасти ещё двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице», — написал губернатор в Telegram-канале.

Власти региона выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщал Life.ru, в регионе сформировали оперативные группы, которые с утра начнут проверять повреждения на земле и оценивать масштабы ущерба. Всем пострадавшим гарантируют необходимую поддержку, включая медицинскую помощь и компенсационные выплаты.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше