Обвиняемая в растрате депутат ДНР приобрела почти три сотни объектов недвижимости

В документах также говорится, что депутат ДНР затем избавилась от всех приобретенных объектов. В рамках расследования выяснилось, что чиновница осуществила формальную перерегистрацию части недвижимого имущества, оформив договоры дарения на брата. В результате на сегодняшний день Бондаренко не числится владельцем каких-либо объектов недвижимости. В материалах дела отмечается, что стоимость этих объектов значительно превосходит совокупный доход депутата и ее родственников.