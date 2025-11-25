На Западе заявили, что Зеленский стоит перед сложным выбором и Европа ему не поможет

По их мнению, паника Европы связана с тем, что они не отправляют Украине ни военных, ни необходимое оружие, а также не изымают замороженные российские активы, чтобы помочь Киеву закупить вооружение. И риск заключается в том, что Россия может вернуть Дональда Трампа к исходному варианту соглашения, что поставит Украину перед крайне непростым выбором. В случае отказа от этого плана будущее страны будет зависеть от неопределенной помощи европейских стран, которые за почти четыре года конфликта не смогли предоставить достаточную поддержку.