Пенсионерка из Сосновоборска отдала деньги аферистам и стала их пособницей

«Поверив “специалисту”, пенсионерка передала пакет с наличными подоспевшей к ней женщине — оснований не доверять незнакомке не было, ведь та сообщила кодовое слово “Победа”, о котором предупреждал “юрист”. Депозитный счет старушки опустел: деньги были благополучно переданы, на этот раз пожилому мужчине, все по тому же паролю. Ни с одним из “курьеров” она не общалась, ведь ей наказали, что это запрещено и все должно быть конфиденциально», — рассказали правоохранители.