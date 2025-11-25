Пенсионерка из Сосновоборска отдала деньги аферистам и стала их пособницей

Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.
Все началось в середине ноября, когда пенсионерке поступил звонок от мнимого представителя одного из операторов связи. Пожилой женщине сообщили о необходимости переделать договор по обслуживанию стационарного телефона, для чего потребовали назвать паспортные данные и номер сотового телефона, что та и сделала.
На следующий день с потерпевшей связалась «представитель военного комиссариата», заявив, что мошенники из недружественной страны оформили на нее кредит «по голосу». Позднее инициативу перехватил лжеследователь, он отругал пенсионерку за помощь аферистам, но тут же успокоил и заявил, что поможет закрыть заём.
Позвонивший следом «юрист» принялся расспрашивать собеседницу об имеющихся у нее сбережениях. Она ответила, что дома хранятся 250 тыс. рублей наличными, а также 260 тыс. на депозите. Мошенник запугал пенсионерку, сказав, что к ней могут прийти с обыском и забрать деньги, поэтому их нужно «задекларировать».
«Поверив “специалисту”, пенсионерка передала пакет с наличными подоспевшей к ней женщине — оснований не доверять незнакомке не было, ведь та сообщила кодовое слово “Победа”, о котором предупреждал “юрист”. Депозитный счет старушки опустел: деньги были благополучно переданы, на этот раз пожилому мужчине, все по тому же паролю. Ни с одним из “курьеров” она не общалась, ведь ей наказали, что это запрещено и все должно быть конфиденциально», — рассказали правоохранители.
«Юрист» продолжал время от времени позванивать, интересовался делами потерпевшей и напоминал, что свяжется с ней, когда получит указания от «следователя». И момент настал: на этот раз женщине предстояло самой выступить в роли посыльного — таким образом она должна была помочь другим людям «задекларировать» сбережения. Традиционное кодовое слово, и чужие деньги были у нее на руках. «Помочь» удалось троим пенсионерам.
Последним, кого пыталась «спасти» введенная в заблуждение женщина, оказался 77-летний житель Канска, передавший ей 390 тыс. рублей. «Юрист» попросил разрешить пенсионеру остаться у нее ночевать — мол, тот плохо видит и отправлять его домой поздно неразумно. На следующий день мужчине снова пришлось остаться у нее — и вновь по указанию звонившего.
Однако пожилой мужчина сыграл не последнюю роль в этом калейдоскопе обмана. После передачи денег жительнице Сосновоборска его самого попросили «помочь с декларацией»: отправили на такси сначала в Красноярск, а затем в Заозёрный, где он по кодовому слову забрал сбережения у двоих пенсионеров и, вернувшись в Сосновоборск, передал их коллеге по несчастью.
Затем той поступила просьба сопроводить пенсионера до отделения банка, только вот совладать с банкоматом у мужчины не вышло. В это время мимо проходил реальный участковый, он обратил внимание на двух пожилых людей. Выслушав их, он объяснил, что все это время они действовали по указке мошенников.
Денежные средства мужчины удалось спасти, как и сбережения еще двоих потерпевших — в сумке женщины осталось лежать порядка 690 тыс. рублей. Однако главная героиня этой истории потеряла 510 тыс. рублей.