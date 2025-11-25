Депутат ДНР Бондаренко, обвиняемая в растрате, купила 285 объектов недвижимости

Депутат Народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Татьяна Бондаренко, обвиняемая в растрате, купила порядка 285 объектов недвижимости. Об этом свидетельствуют судебные материалы.
В период совершения инкриминируемых ей преступлений парламентарий записала на свое имя объекты недвижимого имущества.
После она перерегистрировала часть из них на своего брата — под видом договоров дарения. Поэтому сейчас депутат официально не обладает каким-либо имуществом.
Несмотря на это, стоимость всех объектов во много раз превышает суммарный доход Бондаренко и ее родственников, передает РИА Новости.
Обвиняемую арестовали в начале октября. Депутата народного совета ДНР заключили под стражу на два месяца.
По данным следователей, Бондаренко систематически обналичивала деньги для экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева.