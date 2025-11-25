Следствие оценило ущерб от мошенничества продюсера в полмиллиарда рублей: какое наказание грозит Андрею Разину

Напомним, вдова и дети Юрия Шатунова отсудили у продюсера Андрея Разина права на 23 песни группы «Ласковый май». Скандальная судебная история началась еще в 2022 году. Тогда в июне ставропольский суд признал исключительные права на хиты за исполнителем. А договор Разина, который он якобы заключил с Кузнецовым в 1992 году, оказался подделкой. Но через некоторое время, 23 июня, исполнитель скончался, и разбирательства снова начались.