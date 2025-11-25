Следствие оценило ущерб от мошенничества продюсера в полмиллиарда рублей: какое наказание грозит Андрею Разину

Материальный ущерб по уголовному делу в отношении продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина достиг почти 500 миллионов рублей. Эти данные, как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, установила экспертиза, проведенная в рамках расследования.
По информации собеседника агентства, указанная сумма является предварительной и может быть скорректирована по мере завершения следственных действий.
Андрей Разин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам дела, продюсер был объявлен в межгосударственный розыск. в отношении него заочно вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по соответствующей статье Уголовного кодекса.
Информацию подтвердила адвокат семьи покойного солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова Асель Мухтарова-Казарновская. Она уточнила, что уголовное дело было возбуждено еще в 2021 году. Его основанием стало присвоение денежных средств, которые по закону должны были поступать поэту-песеннику Сергею Кузнецову в качестве лицензионного вознаграждения за использование его музыкальных произведений. Вдова поэта официально признана потерпевшей по данному делу.
Как установило следствие, на протяжении длительного времени Разин использовал поддельный договор с Кузнецовым. Этот документ позволял ему получать доходы как правообладателю песен. За совершение преступления ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
Напомним, вдова и дети Юрия Шатунова отсудили у продюсера Андрея Разина права на 23 песни группы «Ласковый май». Скандальная судебная история началась еще в 2022 году. Тогда в июне ставропольский суд признал исключительные права на хиты за исполнителем. А договор Разина, который он якобы заключил с Кузнецовым в 1992 году, оказался подделкой. Но через некоторое время, 23 июня, исполнитель скончался, и разбирательства снова начались.
Ранее KP.RU сообщил, что сейчас продюсер «Ласкового мая» может находиться в США. Он давно покинул Россию. Находясь за океаном, Разин старался мелькать в инфополе и часто нападал на Шатунова, а потом на его вдову и детей.