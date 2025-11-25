В Таганроге после атаки БПЛА повреждены здание колледжа, детсад и дома

В Таганроге в результате атаки БПЛА 25 ноября 2025 пострадали дома и автомобили. Как уточнила глава города Светлана Камбулова, повреждены детский сад № 17, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия. Известно, что повреждение получили фасад и окна в двух многоквартирных домов, а также и частное домовладение на улице Инструментальной.
Кроме того, в селе Весело-Вознесенка повреждена труба внешнего газопровода возле частного дома, после чего произошло возгорание. А в Нелиновском районе в селе Петрушино загорелся еще один дом.
Известно, что один человек погиб на месте, еще двое скончались в больнице. Также в медучреждение с ранениями доставили шесть раненых. Двоим пострадавшим помощь оказали прибывшие на место ЧП медики.
Глава региона Юрий Слюсарь выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, пожелав скорейшего выздоровления всем, кто получил ранения.
Уже утром специалисты будут фиксировать нанесенный ущерб имуществу.
