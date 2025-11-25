Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ дистанционно минируют гражданские объекты, заявил Мирошник

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. ВСУ дистанционно минируют гражданские объекты и места, часто посещаемые мирными россиянами, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Источник: РИА "Новости"

«Увеличилось число жертв дистанционного минирования (ВСУ — ред.) мест наиболее частого посещения мирными гражданами», — заявил Мирошник в еженедельном обзоре, поступившим в РИА Новости.

Он отметил, что украинские военные проводят дистанционное минирование гражданских объектов, размещают взрывные устройства в черте населенных пунктов.

«Случаи детонации взрывных устройств, повлекшие травмирование мирных жителей, зафиксированы в ДНР, где пострадали четверо мирных жителей, в том числе 14-летний мальчик, в ЛНР — ранены три мирных жителя, в том числе 11-летний мальчик, а также в Белгородской области — в районе хутора Никольский пострадал местный житель, в Курской области — ранен 68-летний житель деревни Бирюковка», — привел примеры Мирошник.