ВСУ дистанционно минируют гражданские объекты, заявил Мирошник

«Случаи детонации взрывных устройств, повлекшие травмирование мирных жителей, зафиксированы в ДНР, где пострадали четверо мирных жителей, в том числе 14-летний мальчик, в ЛНР — ранены три мирных жителя, в том числе 11-летний мальчик, а также в Белгородской области — в районе хутора Никольский пострадал местный житель, в Курской области — ранен 68-летний житель деревни Бирюковка», — привел примеры Мирошник.