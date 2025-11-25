Ричмонд
Тигр вытащил ловца крабов из лодки и растерзал на глазах у его приятелей

Стало известно о трагедии в индийской провинции Западная Бенгалия, где бенгальский тигр растерзал ловца крабов.

Стало известно о трагедии в индийской провинции Западная Бенгалия, где бенгальский тигр растерзал ловца крабов. Инцидент произошёл 21 ноября в мангровом лесу Сундарбан.

По данным местных властей, трое рыбаков — Тапас Халдар, Гопал и Непал Паик — занимались ловом крабов, когда у очередного берега на них внезапно набросился крупный хищник. Тигр вытащил Халдара из лодки и утащил вглубь леса. Друзья пытались отбить потерпевшего, но безуспешно, после чего поспешили в ближайшую деревню и сообщили о нападении сотрудникам лесного департамента.

Поисковая группа вскоре обнаружила останки мужчины. Как пояснили специалисты, в зимний период бенгальские тигры ведут себя особенно агрессивно из-за брачного сезона. Несколькими днями ранее жертвой хищника стал ещё один рыбак.

Выяснилось, что убийца и насильник с топором из 90-х вернулся в Петропавловск.

