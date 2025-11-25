Следы на голой земле: последние новости о поисках семьи Усольцевых

В Партизанском районе, где ведутся поиски таинственно исчезнувшей семьи Усольцевых, резко ухудшилась погода.
Об этом объявили в Профессиональном аварийно-спасательном формировании Красноярского края и Краевом государственном казенном учреждении «Спасатель».
По данным синоптиков, в центральных и южных районах края, где расположено Кутурчинское Белогорье, ожидаются крайне неблагоприятные метеоусловия. Прогнозируется сильный ветер, порывы которого могут достигать 15−20 м/с, а местами — 25 м/с и более.
Кроме того, на дорогах региона ожидается сильная гололедица. Это создает дополнительные и очень серьезные опасности не только для обычных водителей и пешеходов, но и для участников поисковых мероприятий, которым приходится передвигаться по труднодоступной местности.
Ухудшение погодных условий неизбежно сказывается на темпах и эффективности проводимой спасательной операции, делая работу поисковиков еще более сложной и рискованной.
Поисковики связывают надежды с маем.
Несмотря на все трудности, поисковая операция не прекращается, но ее участники вынуждены признать, что новые, прорывные зацепки в деле об исчезновении семьи Усольцевых могут появиться нескоро.
По мнению специалистов, реальные шансы возобновить активные поиски с новыми силами и надеждами появятся не раньше весны.
Волонтер, профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш в интервью aif.ru рассказал о том, на что теперь рассчитывают поисковики. Он считает, что таяние снега может открыть новые возможности для обнаружения следов пропавшей семьи.
«Следы, уверен, можно будет обнаружить не раньше мая, когда сойдет снег. Ну или могут случайно наткнуться в одной из пещер, что мне кажется маловероятным», — заявил Алексей Кулеш в комментарии aif.ru.
С наступлением мая снежный покров, который сейчас покрывает тайгу и скрывает любые следы, сойдет. Именно тогда, по мнению волонтера, могут быть обнаружены те самые зацепки, которые пока не смогли найти ни две тысячи поисковиков, ни современные беспилотники.
Эксперт объяснил, почему дроны не помогли найти семью.
В ходе масштабной спасательной операции по поиску пропавшей семьи Усольцевых активно использовалась современная техника, включая беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Однако, несмотря на их применение, обнаружить следы Сергея, Ирины и их маленькой дочери Арины не удалось.
Основатель учебного центра беспилотной авиации и член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с aif.ru объяснил, почему высокотехнологичные аппараты оказались бессильны в условиях красноярской тайги.
По словам эксперта, беспилотники являются крайне полезным инструментом для осмотра больших и труднодоступных пространств, но их эффективность сильно зависит от типа местности.
«Беспилотники помогают в осмотре больших и труднодоступных пространств. Но нужно учитывать, что дроны хорошо и эффективно работают на открытых территориях, в полях, степи, над водными акваториями, на опасных участках, куда не могут добраться поисковики — это разные завалы, буреломы, песчаные карьеры, обрывы и так далее. Где есть леса, беспилотники менее эффективны, они не увидят то, что скрыто под деревьями», — сказал Максим Кондратьев в комментарии aif.ru.
Собеседник издания также напомнил о строгих ограничениях, связанных с погодными условиями. Дроны нельзя использовать во время снегопада, дождя, а также при сильном, штормовом ветре, который сейчас как раз бушует в регионе.
Территория слишком велика, а техники всегда не хватает.
Кондратьев подчеркнул, что плотный лесной массив, характерный для Партизанского района, значительно снижает возможности дронов. Беспилотники способны эффективно исследовать только часть территории, где нет густого леса.
Один дрон за световой день, то есть в светлое время суток, способен облететь и сделать подробные кадры на участке всего в 50 гектаров.
Основная причина того, что беспилотники не смогли найти семью Усольцевых, по мнению Максима Кондратьева, заключается в недостаточном количестве техники, задействованной на столь обширной территории.
«В истории с Усольцевыми, вероятнее всего, что беспилотников было мало и необходимо большее количество для обследования территории. Негативную роль сыграли и погодные условия», — добавил член-корреспондент Российской инженерной академии.
Он также отметил, что даже современные коммерческие дроны, такие как DJI, Mavic, Air, Matrice 4 Enterprise, которые массово используются для поисковых работ (в том числе поисковым отрядом «Лиза Алерт», признанным одним из самых высокоэффективных в России), не смогли бы справиться с поиском, поскольку при низких температурах их работа также ограничена.
Хронология загадочного исчезновения.
Таинственное исчезновение Сергея, Ирины и их маленькой дочери Арины Усольцевых стало одной из самых обсуждаемых загадок в сети и самым масштабным поисковым случаем в Красноярском крае за последнее время.
Семья отправилась в однодневный поход к скале Буратинка, которая находится на Кутурчинском Белогорье в Партизанском районе, 28 сентября. Это был обычный, казалось бы, маршрут, не предвещавший беды.
Последний раз семью видели в этот день. После этого связь с Усольцевыми была полностью утрачена. Когда через три дня, 1 октября, сын Ирины Усольцевой подал заявление в полицию, стало понятно: произошло нечто из ряда вон выходящее.
С тех пор прошло уже почти два месяца. Поиски, в которых участвовали тысячи людей и десятки единиц техники, к сожалению, не принесли результата.
Семья Усольцевых остается таинственно пропавшей. Ухудшающиеся погодные условия и сложности рельефа вынуждают поисковиков сосредоточиться на подготовке к новому этапу операции, который, как ожидается, начнется только весной, когда сойдет снег.