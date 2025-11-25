Ричмонд
В Таганроге число пострадавших в результате атаки БПЛА достигло 10, трое погибли

Еще два человека скончались от полученных ран в больнице Таганрога.

Источник: Комсомольская правда

Количество пострадавших в результате ночной атаки на Таганрог возросло до десяти человек, погибли три человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Атака врага этой ночью принесла большое горе — в Таганроге погиб один человек», — изначально написал он.

Глава региона констатировал, что различные ранения получили десять жителей Таганрога и соседнего Неклиновского района. Слюсарь уточнил, что двум пострадавшим медицинскую помощь оказали непосредственно на месте происшествия. Еще восемь человек были доставлены в больницы для получения необходимого лечения.

«К сожалению, врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице», — позже добавил губернатор.

Прежде сообщалось, что Краснодарский край пережил одну из самых массированных атак киевского режима. В результате атаки украинских боевиков пострадали шесть местных жителей, повреждены не менее 20 домов.

