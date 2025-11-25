Россиянка уронила семимесячного сына в кастрюлю с кипящим супом

По предварительным данным, всё произошло вечером 21 ноября. Молодая мать готовила ужин, держа ребёнка на руках. Малыш обхватывал её за шею, но в какой-то момент не удержался и соскользнул прямо в кастрюлю с кипящим супом. В попытке спасти сына женщина опрокинула кастрюлю на пол и мгновенно вытащила ребёнка.