Россиянка уронила семимесячного сына в кастрюлю с кипящим супом

В поселке Лесной городок Одинцовского городского округа Подмосковья произошло трагическое ЧП: 7-месячный мальчик получил ожоги практически всего тела, упав в кастрюлю с кипящим супом. Сейчас врачи борются за его жизнь.
По предварительным данным, всё произошло вечером 21 ноября. Молодая мать готовила ужин, держа ребёнка на руках. Малыш обхватывал её за шею, но в какой-то момент не удержался и соскользнул прямо в кастрюлю с кипящим супом. В попытке спасти сына женщина опрокинула кастрюлю на пол и мгновенно вытащила ребёнка.
Соседи рассказывают, что во двор одновременно подъехали полиция и «скорая», а из подъезда вынесли завернутого в одеяло плачущего малыша. Позже в домашнем чате жильцы узнали, что ребёнок получил тяжёлые ожоги.
По информации медиков, у ребёнка термический ожог 2-й степени, повреждено 85−90% поверхности кожи — состояние крайне тяжёлое. Мальчика экстренно доставили в больницу, где врачи делают всё возможное.
Правоохранительные органы приступили к проверке всех обстоятельств происшествия.
