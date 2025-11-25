Грузовик загорелся на внутренней стороне МКАД

По данным службы, на месте работают экстренные бригады, они тушат машину и проверяют территорию. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе аварии затруднено. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.