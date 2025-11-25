Ричмонд
Грузовик загорелся на внутренней стороне МКАД

На внешней стороне 69 километра МКАД загорелся грузовик. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в Департаменте транспорта города Москвы.

По данным службы, на месте работают экстренные бригады, они тушат машину и проверяют территорию. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе аварии затруднено. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.

На внешней стороне 40 километра МКАД в районе съезда № 41 также произошло ДТП. На месте работают экстренные бригады, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение в этом районе затруднено, водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда, передает Telegram-канал Дептранса.

19 ноября несколько машин попали в аварию на внутренней стороне 44-го километра МКАД в районе съезда № 45. Движение в районе ДТП было затруднено на 1,8 километра.