Красноярца отправили на строгий режим за ограбление женщины на улице (видео)

В Красноярске суд признал 45-летнего мужчину виновным в грабеже и приговорил к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы.

Источник: Freepik

Преступление было совершено в январе этого года в Центральном районе города. На улице злоумышленник хотел незаметно вытащить из кармана женщины телефон, а когда та заметила, стал угрожать, и, вырвав гаджет, убежал.

Потерпевшая обратилась в полицию и там установили личность мужчины. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Телефон стоимостью 10 тысяч рублей он сдал в ломбард. Правоохранители изъяли его и вернули владелице.

Отбывать наказание по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с угрозой применения насилия», осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.