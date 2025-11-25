Красноярца отправили на строгий режим за ограбление женщины на улице (видео)

Преступление было совершено в январе этого года в Центральном районе города. На улице злоумышленник хотел незаметно вытащить из кармана женщины телефон, а когда та заметила, стал угрожать, и, вырвав гаджет, убежал.
Потерпевшая обратилась в полицию и там установили личность мужчины. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Телефон стоимостью 10 тысяч рублей он сдал в ломбард. Правоохранители изъяли его и вернули владелице.
Отбывать наказание по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с угрозой применения насилия», осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.