Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число погибших из-за налета БПЛА в Ростовской области возросло до трех

Еще два жителя Ростовской области погибли после налета беспилотников. Об этом во вторник, 25 ноября, заявил губернатор Юрий Слюсарь. Число погибших выросло до трех.

Еще два жителя Ростовской области погибли после налета беспилотников. Об этом во вторник, 25 ноября, заявил губернатор Юрий Слюсарь. Число погибших выросло до трех.

— Врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице, — сказал он.

Пострадали еще восемь человек в Таганроге и Неклиновском районе, передает Telegram-канал Слюсаря.

Ранее глава региона рассказал, что один мирный житель погиб в Таганроге. Повреждения получили два многоквартирных дома, частное домовладение, здание колледжа, два промышленных предприятия и детский сад.

До этого глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о трех пострадавших. Удар пришелся по Инструментальному району Таганрога — там обрушились фасады и выбило окна в трех домах.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше