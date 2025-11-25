Число погибших из-за налета БПЛА в Ростовской области возросло до трех

Еще два жителя Ростовской области погибли после налета беспилотников. Об этом во вторник, 25 ноября, заявил губернатор Юрий Слюсарь. Число погибших выросло до трех.
— Врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице, — сказал он.
Пострадали еще восемь человек в Таганроге и Неклиновском районе, передает Telegram-канал Слюсаря.
Ранее глава региона рассказал, что один мирный житель погиб в Таганроге. Повреждения получили два многоквартирных дома, частное домовладение, здание колледжа, два промышленных предприятия и детский сад.
До этого глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о трех пострадавших. Удар пришелся по Инструментальному району Таганрога — там обрушились фасады и выбило окна в трех домах.