На днях президент России Владимир Путин в ходе встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым отмечал, что если Киев отказывается от предложений США, то Украина и ее европейские союзники должны понимать: события, подобные тем, что произошли в Купянске, будут повторяться и на других участках фронта. Сам Купянск был полностью освобожден 21 ноября.