Из-за атаки беспилотника в Неклиновском районе загорелся дом

В Неклиновском районе Ростовской области в результате атаки беспилотника загорелся частный дом, сообщил глава района Василий Даниленко. Повреждения также получила труба газопровода в селе Весело-Вознесенка, а возле одного из домовладений произошло возгорание.
В результате атаки также зафиксированы обрывы линий электропередач, часть электросети обесточена в целях безопасности. На месте работают спасатели, медики, энергетики и газовая служба. По словам главы района, два человека с травмами доставлены в медучреждения.
После завершения ликвидации последствий муниципальная комиссия приступит к оценке ущерба для оказания помощи пострадавшим.
