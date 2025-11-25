Пожар в японской префектуре Оита не удаётся потушить уже неделю

Пожар в префектуре Оита на юго-западе Японии продолжается уже неделю и уничтожил около 170 строений, сообщили в телекомпании NHK.
С огнём борются пожарные расчёты, однако плотная застройка и сильный ветер осложнили тушение. По данным местных властей, эвакуацию прошли 108 человек; в первые дни их число достигало 175.
Пламя также распространилось на лесной массив на расположенной рядом горе. Сейчас расширения зоны возгорания не наблюдается, но сроки полной ликвидации пожара пока неизвестны.
Власти готовы предоставить эвакуированным около 100 муниципальных квартир для временного проживания.
Ранее сообщалось, что в результате пожара погиб один человек.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области при пожаре погибли два человека.