В Челябинской области СК возбудил дело из-за дороги, которую размывает дождями

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о проблемах с проездом в Челябинской области.
Главе СК пожаловались жители поселка Старосмолинский каменный карьер. В поселок ведет неасфальтированная дорога. При каждом дожде ее размывает, машинам нужно преодолевать ямы и ухабы. По словам жителей поселка, в просьбах запустить к домам автобус им отказали.
— В СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело, — уточнили в пресс-центре Следственного комитета.
Александр Бастрыкин ждет разъяснений о предварительных и окончательных результатах расследования этого дела.