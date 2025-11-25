Ричмонд
В Челябинской области СК возбудил дело из-за дороги, которую размывает дождями

Александр Бастрыкин потребовал доклад о проблемах жителей Старосмолинского каменного карьера.

Источник: Комсомольская правда

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о проблемах с проездом в Челябинской области.

Главе СК пожаловались жители поселка Старосмолинский каменный карьер. В поселок ведет неасфальтированная дорога. При каждом дожде ее размывает, машинам нужно преодолевать ямы и ухабы. По словам жителей поселка, в просьбах запустить к домам автобус им отказали.

— В СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело, — уточнили в пресс-центре Следственного комитета.

Александр Бастрыкин ждет разъяснений о предварительных и окончательных результатах расследования этого дела.