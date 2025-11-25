В Челябинской области СК возбудил дело из-за дороги, которую размывает дождями

Главе СК пожаловались жители поселка Старосмолинский каменный карьер. В поселок ведет неасфальтированная дорога. При каждом дожде ее размывает, машинам нужно преодолевать ямы и ухабы. По словам жителей поселка, в просьбах запустить к домам автобус им отказали.