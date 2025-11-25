Российский турист с инвалидностью впал в кому в ФРГ из-за испорченного йогурта

Российский турист с инвалидностью впал в кому в Германии после того, как съел испорченный йогурт. Об этом сообщает Mash. Мужчину месяц лечили в клинике, которая выставила счет на 250 тысяч евро.
26-летний Ильяс из Астрахани живет с тяжелой формой СМА. Он долго находился в Марокко и путешествовал, а в августе приехал на фестиваль Gamescom. После испорченной молочной продукции у него началась рвота и сильные боли, его госпитализировали с внутренним кровотечением. В больнице состояние ухудшилось до сепсиса и поражения легких, врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ.
Месяц в реанимации не покрыла старая страховка, а оформить новую и найти юристов с переводчиками не удалось из-за особенностей работы с российским паспортом. Госпиталь выставил мужчине счет почти 23 миллиона рублей, при этом лечение, по его словам, было посредственным: не выдавали откашливатель, задерживали реабилитацию и не реагировали на просьбы убрать трубку из трахеи.
Ильяса выписали в тяжелом состоянии. Он говорит, что чувствует себя плохо — атрофия спины усилилась из-за ненадлежащего ухода. Из-за лечения он потерял работу и накопления, а чтобы закрыть долг, собирает деньги в соцсетях и продает вещи, которые привез с фестиваля, передает Telegram-канал.
