Российский турист с инвалидностью впал в кому в ФРГ из-за испорченного йогурта

26-летний Ильяс из Астрахани живет с тяжелой формой СМА. Он долго находился в Марокко и путешествовал, а в августе приехал на фестиваль Gamescom. После испорченной молочной продукции у него началась рвота и сильные боли, его госпитализировали с внутренним кровотечением. В больнице состояние ухудшилось до сепсиса и поражения легких, врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к ИВЛ.