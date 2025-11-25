За сутки в Омской области ликвидировано три пожара — в Тевризе, Омском районе и Омске

Первый инцидент зафиксирован в 04:42 в поселке Тевриз. Там загорелись частный дом, баня и навес. К моменту прибытия огнеборцев огонь охватил кровлю жилого здания, веранду и надворные постройки на общей площади 104 квадратных метра. Из дома самостоятельно эвакуировался один человек. Пожар ликвидировали к 05:45 — на месте работали 5 спасателей и 2 единицы техники.