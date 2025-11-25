За сутки в Омской области ликвидировано три пожара — в Тевризе, Омском районе и Омске

За минувшие сутки в Омской области произошло три крупных пожара, все — в жилых и прилегающих хозяйственных строениях. К счастью, обошлось без пострадавших. Подробности рассказали сегодня в ГУ МЧС России по Омской области.
Первый инцидент зафиксирован в 04:42 в поселке Тевриз. Там загорелись частный дом, баня и навес. К моменту прибытия огнеборцев огонь охватил кровлю жилого здания, веранду и надворные постройки на общей площади 104 квадратных метра. Из дома самостоятельно эвакуировался один человек. Пожар ликвидировали к 05:45 — на месте работали 5 спасателей и 2 единицы техники.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.
Второй крупный пожар случился в 12:29 в селе Усть-Заостровка Омского района. Там полностью сгорел автомобиль. На тушение ушло 24 минуты: к 12:53 открытое горение было ликвидировано силами 5 сотрудников МЧС и одной единицы техники. Транспорт восстановлению не подлежит.
Третий пожар вспыхнул в 14:33 в Центральном округе Омска в частном доме. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. К 15:07 огонь был полностью потушен. К ликвидации привлекли 9 огнеборцев и 3 единицы спецтехники. В этом пожаре никто не пострадал, кроме имущества.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.
Во всех случаях дознаватели МЧС выясняют точные причины возгораний.
Ранее мы писали, что в Омском районе в лобовом ДТП погибла пятилетняя девочка.