Автомобилистку задержали за наркотическое опьянение в Комсомольске

Сотрудники Госавтоинспекции в Центральном округе Комсомольска-на-Амуре остановили Toyota Corolla Spacio под управлением женщины 1974 года рождения. При проверке выявились признаки, вызывающие подозрения в состоянии здоровья водителя. Тест на алкоголь оказался отрицательным, однако дополнительное медицинское обследование подтвердило наркотическое опьянение.