Автомобилистку задержали за наркотическое опьянение в Комсомольске

Сотрудники Госавтоинспекции в Центральном округе Комсомольска-на-Амуре остановили Toyota Corolla Spacio под управлением женщины 1974 года рождения. При проверке выявились признаки, вызывающие подозрения в состоянии здоровья водителя. Тест на алкоголь оказался отрицательным, однако дополнительное медицинское обследование подтвердило наркотическое опьянение.
Через несколько дней автолюбительницу вновь остановили на Вокзальной. На предложение пройти освидетельствование на опьянение она ответила отказом.
Материалы дела направлены в уполномоченные органы для принятия решения в соответствии с законодательством. Автомобиль помещён на специализированную стоянку временного задержания транспортных средств.