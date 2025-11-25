Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобилистку задержали за наркотическое опьянение в Комсомольске

Женщина дважды попадалась инспекторам ГИБДД и отказалась от повторного освидетельствования.

Источник: Соцсети

Сотрудники Госавтоинспекции в Центральном округе Комсомольска-на-Амуре остановили Toyota Corolla Spacio под управлением женщины 1974 года рождения. При проверке выявились признаки, вызывающие подозрения в состоянии здоровья водителя. Тест на алкоголь оказался отрицательным, однако дополнительное медицинское обследование подтвердило наркотическое опьянение.

Через несколько дней автолюбительницу вновь остановили на Вокзальной. На предложение пройти освидетельствование на опьянение она ответила отказом.

Материалы дела направлены в уполномоченные органы для принятия решения в соответствии с законодательством. Автомобиль помещён на специализированную стоянку временного задержания транспортных средств.