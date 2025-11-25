Пенсионерка застрелила мужа после разговора о его двойной жизни с бывшей женой

Жительница Таиланда оказалась в центре мрачной истории: в Накхонпатхоме полиция обнаружила тело мужчины, погибшего от выстрела после семейного конфликта.
По данным местных правоохранителей, на окраине города нашли 35-летнего Сумате с огнестрельным ранением. Следователи установили, что роковой выстрел сделала его супруга — 60-летняя Сунан. После случившегося женщина спокойно села в машину и уехала, что подтвердил очевидец.
Как выяснилось, их отношения длились шесть лет. Женщина переждала, пока муж отбывал девятимесячный срок, и не разрывала связи. Однако после освобождения Сумате начал вновь общаться со своей бывшей женой. Супруга попыталась выяснить, что происходит, но мужчина предложил ей «смириться» и сообщил, что намерен делить неделю между двумя женщинами.
Сунан потребовала определённости — либо семья с ней, либо возвращение к прежней избраннице. Ответа она не получила. Через несколько дней разговор повторился, но Сумате снова отказался что-либо объяснять. По версии следствия, именно тогда женщина схватила пистолет и выстрелила.
Теперь Сунан проходит по делу о покушении на убийство. Ей может грозить от 15 до 20 лет лишения свободы, пожизненное заключение либо высшая мера наказания.
