Пенсионерка застрелила мужа после разговора о его двойной жизни с бывшей женой

Как выяснилось, их отношения длились шесть лет. Женщина переждала, пока муж отбывал девятимесячный срок, и не разрывала связи. Однако после освобождения Сумате начал вновь общаться со своей бывшей женой. Супруга попыталась выяснить, что происходит, но мужчина предложил ей «смириться» и сообщил, что намерен делить неделю между двумя женщинами.