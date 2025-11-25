В японской префектуре Оита уже неделю не могут потушить крупный пожар

По данным телеканала NHK, плотная застройка и сильный ветер стали главными факторами быстрого распространения пламени. В результате пожара на юго-западе Японии выгорело 170 строений, включая жилые дома, эвакуированы 108 человек. В первые дни пожара их было 175, а затем огонь перекинулся на лесной массив на горе по соседству, уточнили в администрации префектуры. Власти пообещали предоставить пострадавшим около 100 муниципальных квартир.