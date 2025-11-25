Россиянка умерла после «лечения» у знахаря, отдав ему ₽300 тысяч

Как выяснилось, к целителю по имени жертву привела соседка. Мужчина представился человеком «от Бога», пообещал чудесное выздоровление и уверил, что за пациентку будут молиться «по всему миру». Женщина поверила и отдала ему более трёхсот тысяч рублей — накопления за десять лет.