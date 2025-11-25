Россиянка умерла после «лечения» у знахаря, отдав ему ₽300 тысяч

В Тульской области расследуют смерть 71-летней женщины, отдавшей крупную сумму самозванцу-целителю, обещавшему «помощь свыше». После его уговоров пенсионерка отказалась от врачей, а её сердце не выдержало.
Как выяснилось, к целителю по имени жертву привела соседка. Мужчина представился человеком «от Бога», пообещал чудесное выздоровление и уверил, что за пациентку будут молиться «по всему миру». Женщина поверила и отдала ему более трёхсот тысяч рублей — накопления за десять лет.
После второго визита пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенничества, но боялась признаться мужу-инвалиду. Стресс довёл её до больницы. Узнав о госпитализации, целитель начал настойчиво убеждать отказаться от медицинской помощи, уверяя, что «только он может помочь».
По данным врачей, на фоне переживаний у пациентки развилась острая дыхательная недостаточность. Она умерла, так и не придя в себя. Соседка, приведшая её к знахарю, на похороны не пришла и от общения уклоняется.
Семья целителя, к дому которого прибыли журналисты РЕН ТВ, попыталась прогнать съёмочную группу. Родственники отрицали влияние «лечения» и требовали не снимать дом. Сам целитель на встречу не вышел. По телефону он путался в объяснениях и даже утверждал, что «никого не лечит».
Между тем стало известно, что пенсионерке продали кулон «для защиты» за пять тысяч рублей. Сын женщины закопал его, когда мать попала в реанимацию, надеясь на чудо.
Соседи подтверждают, что мужчина активно принимает доверчивых людей и рассказывает о неких «знаках свыше». При этом медицинского образования у него нет. На федеральном уровне давно обсуждается необходимость регистрации подобных практикующих лиц и обязательного наличия профильной подготовки.
Сын умершей уже подал заявление в полицию. Он переехал к отцу-инвалиду, который тяжело переживает смерть супруги, с которой прожил полвека. Семья намерена добиваться самого жёсткого наказания для целителя, визит к которому стал для пенсионерки последним.
