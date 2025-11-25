В Таганроге сняли режим беспилотной опасности после ночной атаки

В Таганроге объявили отбой беспилотной опасности. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.
— Внимание! Отбой беспилотной опасности, — написала она.
Напомним, минувшей ночью, 25 ноября, Таганрог подвергся массированной атаке БПЛА. Повреждены детский сад № 17, здание Механического колледжа, два промышленных предприятия. В двух многоквартирных домах выбиты окна и поврежден фасад. Пострадало частное домовладение на улице Инструментальной. Есть трое пострадавших и один погибший.
— Приношу искренние соболезнования семье. Никто не останется без поддержки — всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь, — отметила Светлана Камбулова.
Сейчас коммунальные и аварийные службы продолжают ликвидировать последствия удара. Власти обещают информировать жителей о дальнейших мерах поддержки и восстановлении зданий.
