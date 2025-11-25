Ричмонд
«ЛизаАлерт» Крым: в Севастополе исчезла 76-летняя женщина

В Крыму ищут 76-летнюю женщину из Севастополя.

Источник: «Лиза Алерт «Крым»

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Крым разместили в соцсети ориентировку на пожилую женщину:

«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Степаненко Зинаида Петровна, 76 лет, город Севастополь».

Пенсионерка исчезла накануне — 24 ноября 2025 года вышла из пансионата в неизвестном направлении.

Приметы без вести пропавшей: 165 см. рост, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза. Пенсионерка была одета в коричневую олимпийку, черные брюки, обута в шлепанцы.

Напоминаем, что также продолжаются поиски 41-летней Марины Канивец, 49-летнего Андрея Рублева, 37-летнего Дмитрия Кухты.

Информацию о местонахождении пропавших просят сообщать по телефону: 8 (800) 700−54−52 или 112.