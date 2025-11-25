«ЛизаАлерт» Крым: в Севастополе исчезла 76-летняя женщина

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Крым разместили в соцсети ориентировку на пожилую женщину:
«Внимание! Помогите найти человека! Пропала Степаненко Зинаида Петровна, 76 лет, город Севастополь».
Пенсионерка исчезла накануне — 24 ноября 2025 года вышла из пансионата в неизвестном направлении.
Приметы без вести пропавшей: 165 см. рост, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза. Пенсионерка была одета в коричневую олимпийку, черные брюки, обута в шлепанцы.
Напоминаем, что также продолжаются поиски 41-летней Марины Канивец, 49-летнего Андрея Рублева, 37-летнего Дмитрия Кухты.
Информацию о местонахождении пропавших просят сообщать по телефону: