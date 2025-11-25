Стало известно, что непогода сорвала активные поиски пропавшей семьи Усольцевых

В Партизанском районе Красноярского края, где продолжаются поиски исчезнувшей семьи Усольцевых, установилась плохая погода. Спасатели предупреждают: работа в тайге становится всё более опасной и стремительно теряет темп.
По данным аварийно-спасательных служб, над центральными и южными районами края, включая Кутурчинское Белогорье, усиливается штормовой ветер. Отмечаются порывы до 20 метров в секунду, местами — до 25 и выше. На дорогах — гололедица. В таких условиях трудно передвигаться даже опытным туристам, не говоря о поисковиках, которым приходится работать в труднодоступной зоне.
Как выяснилось, погодные изменения фактически парализуют часть операции. Специалисты признают: новых следов Усольцевых в ближайшее время ждать не стоит. Активный этап поисков, по предварительным оценкам, можно будет возобновить только весной, передает «АиФ».
По словам волонтёра Алексея Кулеша, таяние снега может стать шансом выйти на зацепки. Он отмечает, что следы в тайге скрыты под толстым покровом, и увидеть их удастся не раньше мая. Возможность случайной находки в пещерах он считает крайне маловероятной.
Тем временем стало известно, почему беспилотники, активно задействованные в операции, оказались малоэффективны. Специалисты объясняют: дроны хорошо работают на открытой местности, но бессильны под кроной густого леса. Кроме того, они не поднимаются в снегопад и сильный ветер — а именно такие условия сейчас наблюдаются в районе поисков.
По расчётам экспертов, один аппарат способен обследовать за световой день не больше пятидесяти гектаров. На огромной территории Партизанского района этого недостаточно. По мнению специалистов, количество техники было ограничено, а низкие температуры ещё сильнее сокращали время работы дронов.
История исчезновения семьи Усольцевых остаётся одной из самых загадочных в крае. Сергей, Ирина и их трёхлетняя дочь Арина ушли 28 сентября в однодневный поход к скале Буратинка. Вечером того же дня связь с ними оборвалась. Заявление в полицию подали только 1 октября — и уже тогда стало понятно, что произошла чрезвычайная ситуация.
За два месяца поисков территорию обследовали тысячи людей и десятки единиц техники. Однако никаких следов семьи так и не обнаружено.
Операция продолжается в режиме ожидания, её новый этап стартует весной, после схода снега.
