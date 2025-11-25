Стало известно, что непогода сорвала активные поиски пропавшей семьи Усольцевых

Тем временем стало известно, почему беспилотники, активно задействованные в операции, оказались малоэффективны. Специалисты объясняют: дроны хорошо работают на открытой местности, но бессильны под кроной густого леса. Кроме того, они не поднимаются в снегопад и сильный ветер — а именно такие условия сейчас наблюдаются в районе поисков.