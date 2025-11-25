Трое годовалых детей получили травмы в доме малютки в Якутии

Прокуратура Якутска начала проверку после травмирования трех маленьких детей в Республиканском центре содействия семейному воспитанию, известном как Дом малютки. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Поводом для проверки стала информация из социальных сетей. Пользователи писали, что годовалых малышей сбросил с кровати другой, более старший воспитанник учреждения.
Прокуратура устанавливает точные обстоятельства произошедшего. Детям оказывают необходимую медицинскую помощь, а ведомство взяло ход и результаты проверки на контроль, передает Telegram-канал местной прокуратуры.
