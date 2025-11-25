Ричмонд
Трое годовалых детей получили травмы в доме малютки в Якутии

Прокуратура Якутска начала проверку после травмирования трех маленьких детей в Республиканском центре содействия семейному воспитанию, известном как Дом малютки. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Поводом для проверки стала информация из социальных сетей. Пользователи писали, что годовалых малышей сбросил с кровати другой, более старший воспитанник учреждения.

Прокуратура устанавливает точные обстоятельства произошедшего. Детям оказывают необходимую медицинскую помощь, а ведомство взяло ход и результаты проверки на контроль, передает Telegram-канал местной прокуратуры.

Недавно воспитательница из детского сада в Асбесте Свердловской области избила маленькую девочку. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

Другая воспитательница из детского сада в Новороссийске обматерила и избила двухлетнюю девочку за то, что та не хотела есть. Чем еще известна женщина и что ей грозит, выясняла «Вечерняя Москва».