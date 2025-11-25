Силы ПВО России ночью отбили крупную атаку дронов ВСУ

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 24 ноября до 7.00 25 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в российском оборонном ведомстве.
Так, 116 БПЛА сбито над акваторией Черного моря, 76 — над территорией Краснодарского края, 23 — над территорией Республики Крым, 16 — над территорией Ростовской области, 7 — над территорией Брянской области, по 4 — над территорией Курской области и над акваторией Азовского моря, 2 — над территорией Белгородской области и 1 — над территорией Липецкой области.