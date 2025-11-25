Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО России ночью отбили крупную атаку дронов ВСУ

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Силы и средства ПВО России ночью отбили одну из крупнейших за последнее время атак украинских дронов, перехвачено и уничтожено 249 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России во вторник.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 24 ноября до 7.00 25 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 249 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в российском оборонном ведомстве.

Так, 116 БПЛА сбито над акваторией Черного моря, 76 — над территорией Краснодарского края, 23 — над территорией Республики Крым, 16 — над территорией Ростовской области, 7 — над территорией Брянской области, по 4 — над территорией Курской области и над акваторией Азовского моря, 2 — над территорией Белгородской области и 1 — над территорией Липецкой области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше