Зеленский стареет на глазах: как давление Запада по мирному плану сказывается на президенте Украины

Кроме того, предполагалось, что Киев откажется от претензий на Донбасс, а численность ВСУ будет сокращена в 2,5 раза. План также предусматривает введение запрета на размещение на украинской территории вооруженных сил других государств и поставки Киеву вооружения с большой дальностью действия. Портал Axios сообщал, что в рамках этого плана США и другие страны должны будут признать Крым и Донбасс частью России.