ДТП произошло на Ленинградском шоссе, движение затруднено

На Ленинградском шоссе в районе дома 39, строение 1, произошло ДТП. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
На месте работают экстренные бригады, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Движение в сторону центра затруднено на шесть километров. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда, передает Telegram-канал дептранса.
19 ноября несколько машин попали в аварию на внутренней стороне 44-го километра МКАД в районе съезда № 45. Движение в районе ДТП было затруднено на 1,8 километра.