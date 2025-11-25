Ричмонд
Минобороны: Силы ПВО за ночь уничтожили 249 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 249 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими российскими регионами. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

По информации оборонного ведомства, 116 дронов были сбиты над акваторией Черного моря, 73 — над территорией Краснодарского края, 23 — над Крымом.

16 беспилотников также ликвидировали над Ростовской областью, семь — над Брянской областью. По четыре — над Курской областью и акваторией Азовского моря.

Кроме того, российские военные уничтожили два БПЛА над Белгородской областью и один — над Липецкой, передает Telegram-канал МО РФ.

В эту же ночь обломки украинского беспилотного летательного аппарата попали в жилой дом в Новороссийске. В ходе атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область погибли три человека, рассказал глава региона Юрий Слюсарь.

22 ноября в Рыльске Курской области украинские военные атаковали подстанцию, из-за чего без электричества остались около трех тысяч человек.

