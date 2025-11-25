Стало известно, как будут отдыхать жители Башкирии в 2026 году

В будущем году у жителей Башкирии будет несколько сокращенных рабочих недель. Согласно предварительным расчетам, таких периодов наберется девять. Большинство из них связаны с общероссийскими праздничными датами.
В феврале отдых продлится три дня — с 21 по 23 число в связи с Днем защитника Отечества. В марте короткая рабочая неделя выпадет на период с 10 по 13 число. В апреле перед майскими праздниками работать предстоит с 27 по 30 апреля. Также сокращенные рабочие периоды ожидаются с 12 по 15 мая и с 8 по 11 июня.
Из-за празднования 4 ноября и 31 декабря, которые приходятся на выходные дни, ноябрьская рабочая неделя разделится на две части и составит всего четыре дня. В последнюю неделю декабря трудиться придется лишь три дня.
Жители республики получат дополнительный отдых в марте в связи с Ураза-байрамом, который отмечается в пятницу, 20 марта. Таким образом, рабочая неделя продлится с 16 по 19 марта.
Еще один дополнительный выходной ожидается 27 мая по случаю Курбан-байрама, что вероятно разделит рабочую неделю на две части.
