Стало известно, как будут отдыхать жители Башкирии в 2026 году

В феврале отдых продлится три дня — с 21 по 23 число в связи с Днем защитника Отечества. В марте короткая рабочая неделя выпадет на период с 10 по 13 число. В апреле перед майскими праздниками работать предстоит с 27 по 30 апреля. Также сокращенные рабочие периоды ожидаются с 12 по 15 мая и с 8 по 11 июня.