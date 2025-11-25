Фигурантов дела о разбойном нападении в Абхазии объявили в федеральный розыск

Как сообщили в городском УВД, уголовное дело возбуждено по признакам разбоя, совершённого группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения опасного насилия. Потерпевшим причинён ущерб почти в два миллиона рублей. Нападавшие использовали предмет, который следствие расценивает как оружие.