Фигурантов дела о разбойном нападении в Абхазии объявили в федеральный розыск

В Сочи установили личности троих россиян, причастных к тяжкому разбою на территории Абхазии. По данным полиции, подозреваемые скрылись, и их местонахождение не установлено.

Как сообщили в городском УВД, уголовное дело возбуждено по признакам разбоя, совершённого группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения опасного насилия. Потерпевшим причинён ущерб почти в два миллиона рублей. Нападавшие использовали предмет, который следствие расценивает как оружие.

По материалам проверки, следователи вышли на конкретных фигурантов. К преступлению признаны причастными Кан Кварчия, Эшсоу Какалия и Хына Думаа. Все трое объявлены в федеральный розыск. Информация о разыскиваемых направлена компетентным органам Абхазии по каналам межгосударственного взаимодействия.

В полиции уточняют, что в ближайшее время материалы будут направлены в Интерпол для объявления подозреваемых в международный розыск.

