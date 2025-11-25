Воронежцев предупредили о мошенниках по поиску пропавших на СВО

Жителям Воронежской области, чьи близкие являются военнослужащими на СВО, рекомендовано проявлять повышенную бдительность в интернете. Как сообщают в телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, в мессенджерах и социальных сетях активизировались аферисты, которые используют психологическое давление на семьи военных для хищения денежных средств.
Их схема основана на создании фиктивных групп и чатов, якобы предназначенных для помощи в поиске пропавших без вести. Преступники играют на чувствах родственников, для которых отсутствие связи с военнослужащим является тяжелым испытанием.
— Настоящая цель таких групп — не помощь, а хищение денег и получение конфиденциальных данных, в том числе посредством распространения вредоносного программного обеспечения, — предупреждают правоохранители.
Специалисты по кибербезопасности настоятельно рекомендуют не доверять личную информацию сомнительным каналам и не переходить по поступающим оттуда ссылкам. Единственно верным путем в тревожной ситуации остается обращение в официальные инстанции и уполномоченные государственные органы.