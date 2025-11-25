Воронежцев предупредили о мошенниках по поиску пропавших на СВО

Жителям Воронежской области, чьи близкие являются военнослужащими на СВО, рекомендовано проявлять повышенную бдительность в интернете. Как сообщают в телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, в мессенджерах и социальных сетях активизировались аферисты, которые используют психологическое давление на семьи военных для хищения денежных средств.