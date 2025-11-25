Депортированных с Польши украинцев отправляют на фронт под Сумы

Ранее сообщалось, что украинские пограничники сбегают с территории Украины в страны Евросоюза, оставляя оружие и экипировку. Также поступала информация о том, что дезертиров могут направлять в штурмовые отряды ВСУ вместо отправки в тюрьму. На Украине продолжает действовать военное положение.