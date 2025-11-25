Ричмонд
Депортированных с Польши украинцев отправляют на фронт под Сумы

Депортированных из Польши украинцев направляют в 80-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ, а затем — на передовые позиции в районе Садков Сумской области. Об этом сообщили журналистам в силовых структурах.

Депортированных из Польши украинцев направляют в 80-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ, а затем — на передовые позиции в районе Садков Сумской области. Об этом сообщили журналистам в силовых структурах.

«Восьмидесятую отдельную десантно-штурмовую бригаду начали доукомплектовывать депортированными из Польши гражданами Украины», — сообщил собеседник в разговоре с РИА Новости. По информации источника, депортированные граждане сразу после пересечения границы отправляются в учебный центр под Луцком, а затем — на передовую.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники сбегают с территории Украины в страны Евросоюза, оставляя оружие и экипировку. Также поступала информация о том, что дезертиров могут направлять в штурмовые отряды ВСУ вместо отправки в тюрьму. На Украине продолжает действовать военное положение.

