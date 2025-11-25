Ночью над Россией сбили 249 украинских беспилотников

Дежурные силы противовоздушной обороны России ночью, с 23:00 до 07:00 мск, сбили над территорией страны 249 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
Больше сотни БПЛА, а именно 116, ликвидировали над акваторией Черного моря, подчеркнуло ведомство.
По данным министерства, еще 76 беспилотных летательных аппаратов было перехвачено в Краснодарском крае, 23 — в Крыму, 16 — в Ростовской области, 7 — в Брянской, по 4 — в Курской области и над Азовским морем, 2 — в Белгородской области, 1 — в Липецкой.
Ростовский губернатор Юрий Слюсарь заявил, что в результате беспилотной атаки в регионе погибли три человека и как минимум 10 пострадали. Также о ранении людей — шести человек — проинформировал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.