Ночью над Россией сбили 249 украинских беспилотников

Больше 100 БПЛА ликвидировали над Черным морем.

Дежурные силы противовоздушной обороны России ночью, с 23:00 до 07:00 мск, сбили над территорией страны 249 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

Больше сотни БПЛА, а именно 116, ликвидировали над акваторией Черного моря, подчеркнуло ведомство.

По данным министерства, еще 76 беспилотных летательных аппаратов было перехвачено в Краснодарском крае, 23 — в Крыму, 16 — в Ростовской области, 7 — в Брянской, по 4 — в Курской области и над Азовским морем, 2 — в Белгородской области, 1 — в Липецкой.

Ростовский губернатор Юрий Слюсарь заявил, что в результате беспилотной атаки в регионе погибли три человека и как минимум 10 пострадали. Также о ранении людей — шести человек — проинформировал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

