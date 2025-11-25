Система ПВО за ночь сбила 249 украинских дронов над Россией

Больше всего целей сбили над Чёрным морем — 116 аппаратов. Ещё 76 дронов уничтожили в небе над Краснодарским краем. В Крыму ПВО сбила 23 дрона, в Ростовской области — 16, в Брянской — семь. По четыре БПЛА пришлись на Курскую область и акваторию Азовского моря. Над Белгородской областью зафиксировали два сбитых дрона, над Липецкой — один.
Ранее Life.ru писал, что число погибших после ночной атаки БПЛА на Ростовскую область увеличилось до трёх человек. Двое пострадавших скончались в больнице, о чём сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
