Система ПВО за ночь сбила 249 украинских дронов над Россией

Российская система ПВО ночью 25 ноября отразила одну из самых массированных атак ВСУ. С 23:00 до 7:00 дежурные расчёты поэтапно гасили массовый налёт украинских беспилотников и в итоге перехватили 249 дронов самолётного типа. Атака шла сразу по нескольким направлениям от береговой линии до глубины регионов, сообщили в Минобороны страны.

Больше всего целей сбили над Чёрным морем — 116 аппаратов. Ещё 76 дронов уничтожили в небе над Краснодарским краем. В Крыму ПВО сбила 23 дрона, в Ростовской области — 16, в Брянской — семь. По четыре БПЛА пришлись на Курскую область и акваторию Азовского моря. Над Белгородской областью зафиксировали два сбитых дрона, над Липецкой — один.

Ранее Life.ru писал, что число погибших после ночной атаки БПЛА на Ростовскую область увеличилось до трёх человек. Двое пострадавших скончались в больнице, о чём сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

