В Ангарске девять человек осудили за проведение азартных игр

Преступники действовали с февраля 2023 по март 2024 года в помещении бильярдного клуба в 205-м квартале.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Суд вынес приговор по делу о незаконной организации азартных игр. Девять жителей Ангарска и Усолья-Сибирского признаны виновными в работе подпольного казино, которое маскировалось под клуб интеллектуальных и спортивных игр. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД, СУ СКР и прокуратуре региона.

— Преступники действовали с февраля 2023 по март 2024 года в помещении бильярдного клуба в 205-м квартале. Организаторы приобрели три игровых стола, игральные карты и фишки, установили систему видеонаблюдения. Посетители обменивали наличные на игровые фишки, которые использовали для ставок в покер, — рассказывают в пресс-службе ведомств.

Во время обысков изъято игровое оборудование, около 500 тысяч рублей, три ноутбука и сотовые телефоны. Суд назначил всем обвиняемым наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 3 лет условно с испытательным сроком от 2 до 2,5 лет. Конфискованные деньги и техника обращены в доход государства.

