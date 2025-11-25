В Ангарске девять человек осудили за проведение азартных игр

Во время обысков изъято игровое оборудование, около 500 тысяч рублей, три ноутбука и сотовые телефоны. Суд назначил всем обвиняемым наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 3 лет условно с испытательным сроком от 2 до 2,5 лет. Конфискованные деньги и техника обращены в доход государства.