Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симоньян рассказала, что ее дети спят под лестницей из-за атак ВСУ на Кубань

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симонян рассказала, как ее дети пережили атаку беспилотников ВСУ на Кубань. По ее словам, минувшую ночь семье пришлось провести под лестницей. Об этом она поделилась во вторник, 25 ноября, в личном блоге.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симонян рассказала, как ее дети пережили атаку беспилотников ВСУ на Кубань. По ее словам, минувшую ночь семье пришлось провести под лестницей. Об этом она поделилась во вторник, 25 ноября, в личном блоге.

— Всю ночь шарашили беспилотниками мой родной Краснодарский край. Дети — пятеро — до сих пор в коридоре под лестницей вповалку спят, — рассказала она.

В своем Telegram-канале Симонян также предложила помощь тем, кто пострадал в ходе атак, и процитировала строки из стихотворения Владимира Маяковского «Письмо Татьяне Яковлевой», изменив часть содержания.

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 249 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими российскими регионами.

Число погибших в Ростовской области из-за атак БПЛА выросло до трех. Повреждения получили два многоквартирных дома, частное домовладение, здание колледжа, два промышленных предприятия и детский сад.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше