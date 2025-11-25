Ричмонд
Число погибших при атаке БПЛА на Ростовскую область возросло до трёх человек

Два человека скончались в больнице Ростовской области после атаки украинских беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Количество жертв атаки украинских беспилотников на Ростовскую область увеличилось до трех человек. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Глава региона констатировал, что медикам не удалось спасти еще двух пострадавших. Люди скончались от полученных ран уже в медицинском учреждении.

Таким образом, атака украинских беспилотников привела к гибели трех граждан.

Ранее поступала информация об одном погибшем и десяти пострадавших. Слюсарь уточнил, что двум пострадавшим медицинскую помощь оказали непосредственно на месте происшествия. Еще восемь человек были доставлены в больницы.

Силы противовоздушной обороны в течение ночи нейтрализовали 249 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа. Из них 16 дронов уничтожили в небе над Ростовской областью.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
