Число погибших при атаке БПЛА на Ростовскую область возросло до трёх человек

Количество жертв атаки украинских беспилотников на Ростовскую область увеличилось до трех человек. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Глава региона констатировал, что медикам не удалось спасти еще двух пострадавших. Люди скончались от полученных ран уже в медицинском учреждении.
Таким образом, атака украинских беспилотников привела к гибели трех граждан.
Ранее поступала информация об одном погибшем и десяти пострадавших. Слюсарь уточнил, что двум пострадавшим медицинскую помощь оказали непосредственно на месте происшествия. Еще восемь человек были доставлены в больницы.
Силы противовоздушной обороны в течение ночи нейтрализовали 249 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа. Из них 16 дронов уничтожили в небе над Ростовской областью.