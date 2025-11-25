Власти округа в Прикамье ответили на сообщения с угрозами терактов в школах

Власти Нытвенского округа в Пермском крае ответили на сообщения с угрозами терактов в местных школах.
Информация о подозрительных сообщениях была опубликована в социальных сетях утром 25 ноября. По пермским телеграм-каналам распространился скриншот переписки в чате, где неизвестные обсуждали подготовку к теракту. Авторы сообщений утверждали, что планируют нападения на школы Нытвы.
«И до Нытвы добрались. Неизвестные пытаются угрожать Нытвенским школам. 100% какие-то недалекие развлекаются», — поделился автор публикации со скриншотом.
Позже администрация Нытвенского округа отреагировала на сообщения и опубликовала в своём сообществе в соцсети «ВКонтакте» комментарий по ситуации. В муниципалитете сообщили, что чатом заинтересовались правоохранительные органы.
«По факту опубликованных в социальных сетях сведений о готовящихся терактах в школах Нытвенского округа правоохранительные органы проводят проверку. Во всех школах округа усилены меры безопасности», — сообщила администрация округа утром 25 ноября.
В ведомстве отметили, что образовательный процесс в школах не будет прекращён и призвали жителей сохранять спокойствие.