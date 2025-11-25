Власти округа в Прикамье ответили на сообщения с угрозами терактов в школах

Информация о подозрительных сообщениях была опубликована в социальных сетях утром 25 ноября. По пермским телеграм-каналам распространился скриншот переписки в чате, где неизвестные обсуждали подготовку к теракту. Авторы сообщений утверждали, что планируют нападения на школы Нытвы.