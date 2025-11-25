На предприятии в Башкирии в станок затянуло руку мужчины

В Стерлитамаке 54-летнему рабочему завода «Промышленные химические упаковочные материалы» затянуло руку в станок для производства гофрокартона. Это произошло 23 мая, когда он вручную регулировал клеевую пластину. Как сообщает республиканская Гострудинспекция, мужчина с тяжелой травмой был госпитализирован.
Проверка показала, что инструкция к станку не содержала правил безопасности, а китайский производитель не предусмотрел эту деталь в документации. Предприятие не имело декларации соответствия требованиям безопасности. Использование станка запретили до устранения нарушений.
Материалы дела переданы следователям.
